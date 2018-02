Lasse Lehis maksuameti uuest plaanist: see on piits, präänik oleks tõhusam

«Üks asi on see, kui efektiivselt see [uus plaan] töötab. Ehk kui kindel on, et need, kes neid kassasüsteeme praegu «tuunivad», seda tulevikus edasi ei tee. Teine asi on üldisem, signaal ühiskonnale. See idee mõjub – nii palju kui ma olen lugenud erinevaid arvamusi – natuke hirmutavalt. Maksuamet võib ju selgitada, kuidas nad neid andmeid koguvad, aga inimene võib sellest natuke teisiti aru saada,» leiab maksumaksjate liidu juht Lasse Lehis ERRi uudisteportaalis.