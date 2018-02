Pankrotiohus ettevõtteid on üha raskem ära tunda

Märkimist väärib fakt, et koguni 18 protsendil ettevõtetest ei olnud vahetult enne pankrotistumist maksuvõlgasid ega maksehäireid ning nende ettevõtete peamised majandusnäitajad olid rahuldavad. Pankrotistunud ettevõtete summaarsed maksuvõlad ja maksehäirete summad on viimastel aastatel järk-järgult vähenenud, selgub Creditinfo Eesti AS pankrottide paneeluuringust.