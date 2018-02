Redgate Capital sai investeerimisühingu tegevusloa

Lähiaastatel on oodata mitme riigiettevõtte börsile viimist. Lisaks on börsiga liitunud pärast aktsiate esmaemissioone Eften Real Estate Fund III ja LHV Grupp. Samuti on börsi võlakirjade nimekirja lisandunud LHV, Inbanki ja Admiral Marketsi allutatud võlakirjad. Viimasena lisandus alternatiivturule First North Mainor Ülemiste 2023. aastal lunastatav võlakiri.