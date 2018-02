Hololei: Rail Balticu projekt on siiani ajagraafikus

«Jäänud on selline mulje, et kuigi juhtimise osas on arusaamatusi, siis minnakse projektiga konstruktiivselt edasi,» ütles Hendrik Hololei BNSile. «Hetkel mingeid olulisi viivitusi pole olnud,»lisas ta.

Hololei sõnul on Rail Balticu projekti juures erimeelsused paratamatud. «Müra on ka natuke liiga palju, asjad ju liiguvad edasi ja suurte projektidega on erimeelsused loomulikud,» märkis ta.

Siiski on Hololei sõnul vajalik erimeelsused lahendada ning koostööd jätkata. «Oluline on, et kõigi vajalike asjadega minnakse edasi, see nõuab Baltimaade vahelist koostööd,» sõnas Hololei.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc hoiatas Balti riike leidmaks konsensus Rail Balticu ehitamiseks, vastasel korral võib kahtluse alla sattuda projekti rahastamine.

«Meil on Euroopa Liidu tasandil väga selge reegel: kasuta seda või kaota see. Seal pole muud varianti. On mitmeid teisi projekte, mis sooviksid seda raha kasutada, sest see on väga suur raha,» ütles Bulc esmaspäeval Vilniuses toimunud arutelul.

1. veebruaril avaldasid Eesti ja Leedu esindajad RB Raili aktsionäride üldkoosolekul ettevõtte juhile Baiba Rubesale Rubesale umbusaldust, Läti jäi erapooletuks.

Umbusaldusavaldus esitatakse ettevõtte nõukogule, mis otsustab Rubesa jätkumise ühisettevõtte juhina. Järgmine korraline ühisfirma nõukogu koosolek on ettenähtud toimuma märtsi keskel.

RB Rail on loodud Rail Balticu projekti keskseks koordineerimiseks. Selle aktsiad kuuluvad võrdsetes osades Eesti RB Rail ASile, Läti SIAle Eiropas Dzelzceļa Līnijas ja Leedu UAB-le Rail Baltica Statyba.