Ehitushiid YIT asus pärast ühinemist inimesi koondama

Reorganiseerimise eesmärk on elimineerida töökohad, mida on nüüd pärast kahe ehitusfirma ühinemist topelt. Ka soovib YIT seeläbi parandada tööprotsesse. Soomes kavandab ehitushiid ka suuremaid muutusi ettevõtte struktuuris. Lisaks koondamistele vaadatakse läbi ka ülejäänud ettevõtte töötajate töötingimused.

Pool aastat tagasi märkis Nordeconi juht Jaano Vink, et tema hinnangul kahe Soome ehitushiiu ühinemine Eesti turul erilisi muutusi kaasa ei too. «Täna on YIT Eestis ju eelkõige elamuarendaja ja mõningas mahus ka riigihangetel osalenud ettevõte just hoonete valdkonnas. Ja Lemminkäinen vastupidi, hooneid üldse ei ehita ja on ainult rajatiste ehitusturul,» rääkis Vink toona BNS-ile.