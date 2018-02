Eesti võib uueks eurotoetuste perioodiks kaheks jagunemisest võita kuni 500 miljonit

«Küsimust sellest, et Eestit võiks järgmisel Euroopa Liidu toetuste eelarveperioodil käsitleda kahe eraldi piirkonnana, tuleb kõikehõlmavalt käsitleda nii valitsuse kui ka Riigikogu tasandil,» märkis erikomisjoni esimees Aivar Sõerd.

Tema selgitas, et kui jaotada Eesti kaheks regiooniks, siis oleks Harjumaa enamarenenud piirkond, ülejäänud Eesti jätkuvalt vähemarenenud piirkond. «Praegu pole kindlat teadmist sellest, kui palju Eesti tervikuna võidaks kaheks regiooniks jagamisel, hüpoteetiline võit võib olla vahemikus 150 kuni 500 miljonit eurot seitsme aasta jooksul,» ütles Sõerd.

Tema sõnul eksisteerib samas ka risk, et Eesti regioonideks jagamisel saab Harjumaa tulevikus ühtekuuluvuspoliitika vahenditest investeeringuid oluliselt vähem kui seni.

«Tuleb veel rõhutada, et siseriiklikult on otsuse langetamine kiireloomuline, sest regioonide piiride muutmine käib Eurostatis kindlate ajaraamide ja protseduuride alusel ja võib võtta aega mitu aastat. Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi läbirääkimised aga lähenevad,» märkis Sõerd.

Erikomisjoni liikme Andres Metsoja sõnul on erisuste tegemine kaalumist väärt. «Erisusi on tehtud Eestis ka kestval rahastusperioodil, üheks näiteks on linna ja selle lähisümbruse eristamine,» märkis ta.