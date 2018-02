Professor: Lätis ei ole tegelikku töötust

Tema sõnul on Lätis peamiselt pikaajalised töötud, eriti Ida-Läti Latgale regioonis, kus töötusmäär on 16 protsenti. See tähendab, et tegu on vanade inimestega, kellel ei ole tööturu jaoks vajalikke oskusi.

Mõned töötuna registreeritud töötavad varimajanduses ja on ka neid, kes ei taha tööd teha. «Lätis, praktiliselt kõigil, kes tahavad töötada, on töö. Seega päriselus töötust ei ole,» lausus Sauka.

Professor rääkis, et juba mitmeid aastaid on Läti tööturul puudu tööjõust. «Oleme sellest juba pikka aega teadlikud ja see probleem eskaleerub. Hakatakse rääkima odava tööjõu vajadusest ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu vajadusest,» ütles ta.

Sauka märkis, et tema väiteid toetavad arvukad uurimused. Ka ütles ta, et ettevõtted ja riik peaksid tegema koostööd, et välismaalt tööjõudu ligi meelitada.