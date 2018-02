GRAAFIK: LHV tahab kasuminumbri viie aastaga kahekordistada

LHV 2018. aasta finantsplaani märksõnadeks on olemasolevate teenustega kvaliteetselt jätkamine ning uue ärivaldkonna edendamine. «2018. aastal on grupil kasvuks piisavalt kapitali, kuid aasta keskel alustame ettevalmistustega, et 2019. aastal võlakirjade näol refinantseerida ja kaasata juurde uut kasvuks vajaminevat kapitali,» sõnas grupi juhataja Madis Toomsalu.

Prognoosi kohaselt võiks LHV konsolideeritud puhaskasum jõuda 2022. aastaks 54,1 miljoni euroni. Sellega eeldab ettevõte, et 2018. aasta lõpuks deklareeritakse maksude-eelse kasumina 28,2 miljonit eurot, mis on 2022. aasta lõpuks kasvanud 63,6 miljoni euroni.

«Kõige enam tegelikkusest erineda võivad finantsprognoosi kirjed on finantsvahendusega seotud hoiuste mahud ja tulud. Lisaks on intressitulude absoluutsuurus osalises sõltuvuses euribori muutusest ning krediidikahjude realiseerumine võib lisaks majanduskeskkonnale sõltuda ka üksikute klientidega seotud muudest põhjustest,» lausus LHV Groupi juhataja.

Ta tunnistas, et kokkuvõttes on pikaajaline finantsprognoos ambitsioonikas, kuid realistlik. Ettevõte on kindel, et suudab selle ellu viia LHV-s töötava enam kui 360 inimese abil, kelle arv perioodi jooksul tõenäoliselt suureneb.