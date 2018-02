Reform tegi ettepaneku viia alkoholiaktsiis tagasi 2017. aasta veebruari tasemele

Ka ütles ta, et samal ajal on kaheldav, et varasemate aastate alkoholitarbimise vähenemise trend jätkus. «Väga võimalik, et suurte ostude ja varude soetamisega on alkoholi liigtarbimine hoopis kasvanud. On selge, et alkoholi liigtarbimise vastane võitlus ei saa tugineda üksnes mõõdutundetul aktsiisitõusul.»