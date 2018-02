LHV-l on juba aasta alguses korralik hoog sees

Ta lisas, et grupi hoiuste maht kasvas kuuga 220 miljonit eurot, laenud suurenesid kaheksa miljoni euro ja teise samba pensionifondide varad üheksa miljoni euro võrra. Hoiuste kiire kasv sisaldas peamiselt ühe maksevahendajaga seotud hoiuste kasvu summas 184 miljonit eurot.

Kuuga kasvas panga klientide arv 2100 võrra. Uute klientide lisandumist on lihtsamaks muutnud ka aasta lõpus kaotatud piirangud tehingusummadele videotuvastuse puhul, kuivõrd videotuvastus võrdsustati füüsilise tuvastusega.

Varahalduse aktiivsete klientide arv vähenes 400 võrra, olles peamiselt tingitud eelmise aasta tootlustest, mis jäid konkurentidest madalamaks, kuid käesoleva aasta turgude närvilisust arvestades on kapitali kaitsmisele ning Eesti börsivälistele investeeringutele suunatud strateegia ennast õigustamas.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHVs töötab üle 360 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 135 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.