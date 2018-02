FOTOD: maksuamet avastas suures koguses salapiiritust ja -sigarette

«Salaalkohol ei ole turult kuhugi kadunud. Teadmata koostisega ja päritoluga aktsiisikaupa tuuakse paraku jätkuvalt väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse ning püütakse ka siin kohapeal ise valmistada. Salaalkohol on märkimisväärne murekoht, sest kusagil suvalises kohas toodetud ja kuuris villitud ebamäärase vedeliku tarbimisel on varjatud risk tervisele väga reaalne,» selgitas Kuus.

Ta lisas, et salaalkoholi turult kõrvaldamine on maksu- ja tolliameti pideva tähelepanu all. «Et salakaubanduse organiseerijatel oleks aina keerulisem Eestis tegutseda.»