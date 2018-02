Krüptoraha kaevandamishullus lõi poeletid graafikakaartidest tühjaks

Arvutitarga juht Aleksandr Priidemann ütles, et krüptoraha kaevandamise levik on ettevõtet kindlasti mõjutanud: poodides on riiulid videokaartidest tühjad ja neid ostetakse ka ette ära, vahendab Äripäev. Poodi jõudes on kaardid mõne tunniga läinud ja nii müüvad nad iga kuu kolm korda rohkem videokaarte kui varem.