Prisma on asunud Lidli tuleku hirmus otsima Eestis jaekette, keda ära osta

Prisma tegevjuht Jussi Nummelin kinnitab, et Prisma on huvitatud müügis olevate jaekaubandusettevõtete ostmisest või nendega ühinemisest, vahendab Äripäev. «Otsime kinnisvara eelkõige Tallinnas ja Tallinna ümbruses,» ütles Nummelin, märkides, et samal ajal jälgivad nad muidugi ka, kuidas läheb konkurentidel ja kas neil on häid kaubanduspindasid vabanemas.

Ellex Raidla partneri ja kaubanduse valdkonna juhi Risto Vahimetsa hinnangul ei tohiks Prisma võimekust Eestis turgu haarata alahinnata ning kuna Prisma otsib laienemisvõimalusi just väiksemate poodide arvelt, siis üks selline kandidaat on näiteks ABC Supermarkets oma Comarketi ja Delice'i kaubamärgi all tegutsevate kauplustega.

Kuigi ABC Grupi juhi Jüri Vipsi sõnul on neil läbi aastate erinevaid pakkumisi tehtud, siis mingeid läbirääkimisi Comarketi ja Delice kaubamärgi all tegutsevate kaupluste ostmiseks või ühinemiseks mõne teise ketiga hetkel ei toimu.

OG Elektra omanik Oleg Gross, kes leiab, et Lidli tulekut Eestisse nii väga karta ei tasu, ütles, et Eesti turul tegutsejad on nii tugevad, et keegi ei taha oma kohta loovutada ning müügist ei ole nemadki huvitatud.