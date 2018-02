Reservedi maaletooja käive kasvas aastaga 14 protsenti

Mullu töötas ettevõttes 297 inimest, mis on 27 võrra enam kui aasta varem. Töötajate palgakulu olu kokku 2,7 miljonit eurot.

Käesoleval aastal on ettevõtte eesmärgiks rentaabluse kasvatamine ja kulude kontroll. Palgasurve poolt tekkivast lisakulust tulenevalt otsitakse võimalusi efektiivsuse kasvuks. Ettevõte plaanib tänavu jätkata laienemist ja olemasolevate kaupluste renoveerimist.

LPP Estonia OÜ on rõivaste jaekaubandusega tegelev ettevõte Eestis, mis toob maale Reserved, Mohito, House, Sinsay ja Cropp kaubamärke. LPP Estonia OÜ emaettevõte on Poolas registreeritud LPP S.A., mille aktsiad on noteeritud Varssavi börsil.