Kreeka nõuab Šveitsi ravimihiiult miljardeid eurosid

Uurijad on leidnud, et Novartis võttis Kreeka riigilt ravimite pealt liigkasu, pakkudes selle tegemiseks rahvasaadikutele altkäemaksu. Kokku võis riik vahemikus 2006-2015 niiviisi kaotada ligi 3 miljardit eurot. Kokku on sarnased praktikad tervishoiusektoris riigile vahemikus 2000-2015 hinnanguliselt kahju teinud kokku 23 miljardit eurot.