Sandor Liive idufirma arendus seisab

Samas on Liive hinnangul turg Gridio lahenduse jaoks paremaks muutunud, võrreldes 2016. aastaga kui Gridio tegevust alustas. «Seadusandluse poole pealt on asi paremuse poole liikunud,» sõnas Liive.

Gridio ärimudel on koguda kokku palju väikeseid tarbijaid ja need süsteemiks agregeerituna pakkuda elektriturule elektristabiilsuse hoidmise teenust.

«Me ühendame suuremad elektriseadmed ära, näiteks soojaveeboilerid ja elektrikütte, mis Soomes on peamine. Need on seadmed, mis kogu aeg ei tarbi. Kui süsteemioperaatoril Fingridil on vaja sageduse hoidmiseks kas tarbimist vähendada või tootmist suurendada, mis teeb sama välja, siis me lühiajaliselt tarbimist nihutame,» ütles Liive tunamullu suvel BNSile seoses Soomes alustatud pilootprojektiga.