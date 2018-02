Valitsus kaalub rohkema euroraha nimel Eesti käsitlemist kahe piirkonnana

Kui aga käsitleda Eestit kahe erineva piirkonnana, võiks see meile sotsiaaldemokraatide arvutusel tuua seitsme aasta peale kuni 700 miljonit lisaeurot.

Harjumaa sisemajanduse kogutoodang inimese kohta läheneb 110 protsendile Euroopa Liidu keskmisest, aga ülejäänud Eestis jääb see keskmiselt alla 60 protsendi.

«Liikmesriigid on seda regionaliseerimist teinud. Meil on regionaalne lõhe päris märkimisväärne. Meil tasub kõik võimalused läbi kaaluda,» rääkis sotsiaaldemokraadist Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar ERRile. «Regioonil, mis jääb alla 75 protsendi ELi keskmisest, on võimalused täiendavaid ressursse saada suuremad.»