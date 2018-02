Valitsus plaanib Eleringi aktsiakapitali 40 miljoni võrra suurendada

Peamised mahukad investeeringud on Eesti ja Soome vaheline gaasiühenduse Balticconnector rajamine ja Eesti ja Läti vahelise gaasiühenduse läbilaskevõime suurendamine. Kaks projekti on ette nähtud energiamajanduse arengukavas aastani 2030 ning nende osaliseks finantseerimiseks on sõlmitud Euroopa Liidu agentuuriga INEA finantseerimislepingud.