Tootmisettevõtted saavad eriti soodsa elektrihinna

«Aktsiisisoodustuse andmine on vajalik nii olemasolevate ettevõtjate konkurentsivõime parandamiseks kui Eestisse uute investeeringute meelitamiseks,» ütles rahandusministerToomas Tõniste. «Eestis on elektrienergia lõpphind suurtarbijatele kõrgem kui meie naabrite ja peamiste konkurentide juures, samuti tuleb arvestada, et Euroopa Liidus on erinevad soodustused energiamahukale tootmisele väga levinud. Ettevõtjad on antud soodustust juba ammu oodanud.»