SEB: Läti noored on ettevõtlusest enam huvitatud kui Eesti omad

Küsitluse kohaselt tahavad 40 protsenti Läti noortest luua oma ettevõtte. «Oleme positiivselt üllatunud, et Läti noored näitasid välja suurimat huvi ettevõtluse vastu. Uuring näitas ka, et 30 protsenti Leedu ja 24 protsenti Eesti noortest tahavad alustada ettevõtlusega,» ütles Läti SEB Banka juhatuse liige Arnis Skapars.

Sektorid, kus Läti noored näevad äripotentsiaali on kaubandus, tootmine ja kunst. «See on üpriski populaarne ärimudel – tootmine kodustes tingimustes ja kaubandus internetis. Tänapäeval saad saata oma toote mistahes riiki ja me näeme aina enam ettevõtteid Lätis seda mudelit kasutamas,» jätkas Skapars.

«On hea näha, et noored mõistavad, et Läti turg on väike ja on tähtis kaaluda eksporti. Huvitav on ka märkida, et populaarsuselt kolmas ärisuund on kunst ja meelelahutus,» lisas ta.