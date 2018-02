Talupidajad läksid naiste eelistamise peale kihama

Enne hiljutist Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seirekomisjoni istungit tutvustas ministeerium plaanitavaid maaelu arengukava muutusi ka talunikele. Suurt elevust tekitas plaan eelistada naisettevõtjaid nende investeeringutoetuste jagamisel, mis on mõeldud majandustegevuse mitmekesistamiseks maal mittepõllumajandusliku tegevuse suunas, vahendab Lõunaleht.

«Eestis tegutsevatest ettevõtjatest moodustasid naisettevõtjad 2014. aastal vaid 28 protsenti. Väikse osakaalu üks põhjuseid on asjaolu, et uuringute järgi on naistel kapitalile piiratud juurdepääs, sest naistele antakse väiksema tõenäosusega või vähem laenu kui meestele...» põhjendas maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja Merle Saaliste