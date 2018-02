Tilk! brändi juht avastas võimaluse, mis äril kasvada aitab

Viis aastat tagasi õppis Pille Lengi Hiinas, Tsinghua ülikoolis. 21,5 miljoni elanikuga Pekingi suurlinnas elades mõistis ta kui väärtuslik on Eesti ja eriti kodukant Saaremaa. Aga mitte üksnes emotsionaalselt, vaid ka füüsiliselt.

Ajapikku hakkas noor naine märkama, et kiire elutempo suurlinnades, saastunud õhk, järsud kliimamuutused, ajavahe ja lennuki konditsioneerid mõjuvad kehale ja nahale väga halvasti. Kodukandis elades selliseid probleeme polnud.

“Saaremaa loodus on muu maailmaga võrreldes väga puhas. Kodust kaugel elades hakkasin paremini nägema, mida annaks selle kõigega ära teha. Puhas loodus ja puhas õhk andsid meile idee luua loodusliku kehahooldusvahendite bränd Tilk!” avaldas Pille Lengi, kes alustas Eestisse jõudnuna toodete arendamist apteekri-haridusega koostööpartneriga. “Koos töötasime välja toodete koostise, et need oleksid looduslikud, puhtad, nahasõbralikud ja mõjuksid nahale hästi.”

Tüütu tegevus

Väikeettevõtlusega tegelemine tähendab aga seda, et kogu pere on firma töösse kaasatud. Abikaasa Martin abistab visuaalse pildi väljatöötamisel, finantsjuhtimise ja ekspordiga. Teiste pereliikmete ja sõprade abiga korjatakse kevadel ning suvel Saaremaal väekaid taimi, mida kreemide valmistamisel kasutatakse. Kõik ürdid, raudrohi, nõges, põldosi, saialill, nurmenukk, kummel ja veel mitmed, on korjatud Saaremaalt, ära kuivatatud ja nendest kreemi, võide ja õli valmistamine algabki.

“See on minu viis eksportida Eestimaa puhast loodust ja ökoriigi mainet laia maailma,” lisas Lengi, kellest nüüdseks on saanud ka kahe lapse ema.

See omakorda tähendab ka seda, et iga minut on arvel. Ettevõtte ja perekonna kasvades mõistis Lengi, et kuigi raamatupidamine sujub hästi, võtab sellega tegelemine liiga palju energiat. See on aeg, mida saab kulutada pigem ettevõtte kasvatamiseks. “Ettevõtjana on kõige olulisem õppetund leida endale partnerid, keda usaldad ja kellele on võimalik kohustusi delegeerida. Kõike pole mõistlik ise teha. See võimaldab keskenduda oluliseimale, olla efektiivsem nii ettevõtluses kui ka parem ema, abikaasa,” avaldas Lengi.

Kuna Swedbank pakkus lahendust ERPLY Books, mis on pangaga automaatselt ühendatud, otsustas Lengi sellele võimaluse anda. Eelkõige juba sellepärast, et kaotada polnud tegelikult midagi – ERPLY Books raamatupidamistarkvara on võimalik 30 päeva tasuta kasutada ja igakuiselt tuleb selle eest maksta vaid kümme eurot.

“Suurima plussina näen seda, et lahendus annab mulle väga hea ülevaate ja võimaldab hallata kogu komplekti – nii raamatupidamist, arvete saatmist kui ka laekumisi. Ma ei pea muretsema, et midagi on jäänud tegemata,” avaldas Lengi.

ERPLY Booksi neli kõige tähtsamat tahku

K õik vajalik on olemas. ERPLY Booksiga saate arveid välja saata, hallata ostuarveid, laekumisi ja maksmisi, jälgida bilanssi neljal viisil jpm.

Kõik laekumised ja maksed jõuavad automaatselt ERPLY Booksi ning 90-99% tehingutest ühendatakse arvete ja raamatupidamiskontodega. Teiselt poolt saate valitud ostuarved või palgad ühe klikiga panka saata. Ostuarvete postkast. Hankija saab arve saata Teie spetsiaalsele meiliaadressile, mis jõuab otse ERPLY Booksi. Kinnitusringiga saate arved kinnitada, PDF- ja pildilugeja automatiseerivad arve sisestamist. Eriti mugavaks teeb selle lahenduse võimalus luua oma reegleid, mille põhjal saadetakse järgmine samasugune arve juba automaatselt kinnitamiseks meilile ja vajaduse korral ka panka maksmiseks. Kokku võimaldab ERPLY Books automatiseerida vähemalt 80% ostuarvetele kuluvast ajast.

Kui soovite ERPLY Booksi kohta lisainfot, lugege selle kohta lähemalt internetipangast või võtke ERPLY Booksiga ühendust e-posti aadressil support@erplybooks.com.