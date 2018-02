Kriitikatorm pühkis seaduse arutlustesse tagasi

Varasemat jäätme- ja pakendiseadust ühendama pidanud eelnõu kohta ütleb kaubandus-tööstuskoja õigusosakonna juhataja Marko Udras, et eelnõul on kaks probleemi: esiteks ei ole sellist kahe täiesti erineva seaduse hübriidi üldse vaja, teiseks on täielikult ära jäetud mõjuhinnangud muudatustele, mis mõjutavad pea kõiki Eesti turul tegutsejaid, vahedab Äripäev.