Ettevõtjad rääkisid, miks nad makse ei maksa

Üldiselt aga väitsid tudengi intervjueeritud kinnisvaramaaklerid, et nad maksavad makse nii, nagu seadusega nõutakse. «Oluline tegur on ka riigi kontroll ehk hirm maksuametile vahele jääda. Seetõttu maksavad maaklerid makse ausalt,» kirjeldas Käige. Käige sõnul peavad kinnisvaramaaklerid Eesti ühiskonnas valitsevaks arusaama, et maksud on maksmiseks, ja see ajendab neid makse maksma hoolimata sellest, et nad ei tee seda meeleldi. «Eestlased on sunnitud makse maksma pigem hirmu ja maine pärast. Seda ei ole, et oh, nii kihvt, me saame tee ja Stalnuhhinile auto,» kommenteeris üks vastanutest.