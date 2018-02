Dramaatiline nädal börsidel

Erinevalt 2016. aasta jaanuaris ja veebruaris toimunud börsilangusest, mille põhjuseks oli naftahinna tõus ja kartus, et Hiina majanduskasv aeglustub liiga palju, pole praegu selget vastust küsimusele, miks olukord on selline, nagu see on. Seetõttu on keeruline ka prognoosida, millal närvilisus lõpeb.