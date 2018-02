Rahva teenrid aktsiisipoliitikast: kahjud jäävad Eestile, tulud lähevad Lätile

"Küsimus ei ole ainult aktsiisides. Aktsiisid mõjutavad inimeste käitumist - kui inimesed on harjunud Lätis alkoholi järel käima, siis neil süveneb see harjumus ja nad käivad seal ka edaspidi ja toovad sealt ka muud kaupa. Lõuna-Eesti poed on hädas, mingil hetkel hakkavad hätta sattuma ka Tallinna kauplused. Ka Tallinna restoranid ja laevaliinid, sest soomlased ei taha ju enam kallist alkoholi siit osta. See võib sellise lumepalliefekti kaasa tuua," rääkis Sulev Vedler.