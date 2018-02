Vene võimud tõmbasid hoiustajatele nö koti pähe

Hoolimata tõendite puudusest on kohtud hoiustajate vastastes nõuetega üle ujutatud ning enamus otsuseid on langetatud agentuuri kasuks.

Rosbalti käsutuses olevast kohtumäärusest võib lugeda väidet, et kaks nädalat enne panga pankrotti sealt raha välja võtnud eraisikult eeldati kursis olemist panga maksevõimetusega, sest ajakirjanduses ja internetis oli võimalik avalikult lugeda fakte, et pank ei ole suutnud oma kohustusi täita. Kohtu nägemuses oleks pidanud hoiustaja ilmutama solidaarsust teiste hoiustajate ja võlausaldajatega ning jääma passiivselt oma saatust ootama. „Hagi oli üles ehitatud selliselt, et hoiustaja teadis, et pangal on probleeme ja ta oli kohustatud mitte tõmblema vaid asuma pankrotiprotsessis üldisesse järjekorda,“ selgitas olukorda majandusasjatundja Vladimir Milov.