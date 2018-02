EVR Cargo avab Eestile siiditee väravad

"Eesti on uue siiditee (One Belt, One Road) üks võtmeriike, mille kaudu Hiina Euroopa Liidu turule siseneda võiks. Koostöökokkulepe Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga aitab Hiinal kindlasti seda eesmärki täita," ütles Pekingi Kaubanduskoja asedirektor Wang Chanying sellel nädalal Tallinna külastades.