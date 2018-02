Vitsur: ekspordi kasvutempo tänavu aeglustub

«Ma arvan, et ekpordikasv jätkub, kuid mitte sellises tempos. Kui möödunud aasta oli hea, siis ülemöödunud aasta ei olnud – see on pärast seisakut kiirenemine. Kuid kuivõrd Euroopa ja maailm on kasvanud ja üsna tugevad, siis võib arvata, et kasv jätkub, kuid tempo enam selline ei ole» ütles Vitsur BNS-ile.

Presidendi majandusnõuniku sõnul on kõige ebaselgem praegu olukord mobiilsideseadmete turul, mis sõltub tugevasti Rootsi telekommunikatsioonifirma Ericssoni käekäigust. «Meie jaoks on kontrollimatu see sektor, kus tegutseb Ericsson. Selle ettevõtte äri on ülemaailmne ja kui me firmast otsest informatsiooni ei saa, ei saa me seda siit Eestist jälgida,» rääkis ta.

Rootsi telekommunikatsioonifirma Ericsson teenis 2017. aastal 3,6 miljardit eurot kahjumit, võrreldes eelneva aasta 194,1 miljoni eurose kasumiga. Kontserni tegevuskahjum ulatus 3,9 miljardi euroni võrreldes 2016. aasta 643,8 miljoni eurose kasumiga. Käive kukkus 10 protsenti 20,6 miljardile, teatas Ericsson tänavu jaanuaris, märkides, et langus tulenes restruktureerimise kuludest, investeeringutest 5G võrku ja tihedast konkurentsist.

Seejuures viidi mullu Eestist nagu varasematelgi aastatel enim välja elektriseadmeid, nende osatähtsus Eesti koguekspordis oli 2017. aastal 17 protsenti. Kuid samal ajal vähenes elektriseadmete eksport võrreldes varasema aastaga ligi 14 protsenti. Antud aeglustus tulenes mobiilsideseadmete väljeveo vähenemisest.

Kui 2016. aastal oli Eesti suurim ekspordipartner Rootsi, siis möödunud aastal langes riik Soome järel teisele kohale – Rootsi veeti mullu 14 protsenti Eesti koguekspordist. Seejuures vähenes eksport Rootsi võrreldes ülemöödunud aastaga ligi 19 protsenti. Ka antud näitaja vähenemine tulenes mobiilsideseadmete väljeveo vähenemisest.

Kui olukorda mobiilsideseadmete turul on praegu raske hinnata, siis Vitsuri sõnul on teistes sektorites oodata üsna stabiilset kasvu. «Meil on siin oma traditsioonilised sektorid, mis peaksid majandusksvuga kaasa minema,» märkis ta.

«Võttes puidusektori – ühel firmal võib halvasti minna heal arengufoonil, kuid see ei mõjuta puidusektorit tervikuna. Ericsson on oma sektoris domineeriv,» lisas Vitsur.