Tasustatud puhkuste kehtestamine USAs kasvab

New Yorgist sai neljas USA osariik, mis nõuab alates käesolevast aastast tasutatava perehoolduspuhkuse võimaldamist. Enamikul New Yorgi töötajatest tekib õigus kuni kaheksale nädalale tasustatavale perehoolduspuhkusele oma isiklike ja perekonna tervisega seotud vajaduste lahendamiseks (alates 2021. aastast pikeneb puhkus 12 nädalale). Varasemalt on töötajatel õigus perehoolduspuhkuse hüvitisele juba Californias, New Jerseys ja Rhode Islandil.

Perehoolduspuhkus ei ole aga võrdsustatav haiguspuhkusega, mida rakendab üha kasvav arv USA linnu ja osariike. Arizona, Chicago (ja Cooki maakond, Illinoisi osariigis) ning Minneapolis/St. Paul (Minnesota) hakkasid nõudma tasustatava haiguspuhkuse võimaldamist 2017. aasta keskel. Washingtoni osariik kehtestas haiguspuhkuse alates 1. jaanuarist 2018.a.

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland tööõiguse valdkonna juhi Rando Maisvee sõnul on USA turul tegutsevatel või sinna pürgivatel Eesti ettevõtetel oluline tähelepanelikult jälgida nii eri osariikides kui ka kohalikul tasandil kehtivaid õigusakte veendumaks, et nende perehoolduspuhkuse, haiguspuhkuse, korralise puhkuse või tasustatava vaba aja arvestus oleksid kooskõlas kohalike nõuetega.

Rando Maisvee lisas, et USAs töötavatele eestlastele on kindlasti hea uudis, et osariigid ja suurlinnad järjest enam tasustatud perehooldus- ja haiguspuhkuseid kehtestavad ning võimalik, et sellistes piirkondades tegutsevad tööandjad muutuvad seetõttu ka ihaldusväärsemateks.