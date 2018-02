Ökonomist: vaatamata ekspordikasvule on Eesti turuosa vähenenud

Eesti eksportivate ettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime EL turul viimase aasta jooksul halvenenud, kuid EL-is väljas on see paranenud. Eesti ettevõtete tööjõukulude kasv on küll stabiliseerunud, kuid see on jätkuvalt nende käibe suhtes väga kõrge. Tootlikkuse kasv on küll paranenud ja selle vahe palgakasvuga on sulgunud, kuid see on ainult aeglustanud ettevõtete hinnapõhise konkurentsivõime langust meie kaubanduspartnerite suhtes.