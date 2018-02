Kohus tunnistas Eesti Raudtee liiklusjuhtimissüsteemi hanke õigeks

Tallinna ringkonnakohus tunnistas AS-i Eesti Raudtee hanke õiguspäraseks ning jättis KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. kaebuse rahuldamata. Muuhulgas mõistis kohus KMG Inseneriehituse AS-lt ja AŽD Praha s.r.o.-lt AS Eesti Raudtee kasuks välja apellatsiooniastme menetluskulude katteks 5000 eurot, teatas Eesti Raudtee.

Mullu sügisel kinnitas AS Eesti Raudtee juhatus hankemenetluse tulemused ning tunnistas edukaks Mipro Oy pakkumuse Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimiseks. Hankel hinna kalliduse poolest teise pakkumuse esitanud KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. pöördusid hanke vaidlustamiseks VAKO-sse, Tallinna haldukohtusse ning Tallinna fingkonnakohtusse.

Kõik instantsid otsustasid, et Mipro Oy vastab kõikidele kvalifitseerimise tingimustele ja selle pakkumuse edukaks tunnistamise otsus on õiguspärane.

«Meil on hea meel, et ka Tallinna Ringkonnakohus tunnistas Eesti Raudtee hanke õiguspäraseks. Kahjuks oleme Mipro Oy konkurentide vaidlustuste tulemusel raisanud väärtuslikku aega, kuid me loodame võimalikult kiiresti töödega alustada,» ütles AS-I Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.