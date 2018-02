Börsilanguse süüdlased – arvutid ja börsil kaubeldavad fondid

Paljud investorid ja analüütikud näitavad näpuga komplekssete börsil kaubeldavate fondide ja masinkauplemise strateegiate suunas.

Varahaldusfirma Amundi Pioneer Asset Management USA aktsiaturgude üksuse juht Marco Pirondini ütles Financial Timesile, et korrektsioon sai küll alguse võlakirjade tulususe (intressimäärade - T.O.) tõusust, aga turgude kukkumise tegid esmaspäeval hullemaks börsil kaubeldavad fondid, mis annavad investoritel võimaluse panustada madala volatiilsuse vastu. Müük oli vastuseks fondidele, mis reageerivad automaatselt turgude turbulentsile.

«Nüüd on meil selline tagasissidetsükkel,» ütles Pirondini majanduslehele. «Seda vedasid tehnilised tegurid ülevõimendatud turul, mis olid rallinud liiga pikka aega,» lisas ta.

Paljud analüütikud ja investorid kahtlevad, et torm väga kiiresti vaibub, arvestades seda, kui kõrgele aktsiate hinnad 2017. aastal ja 2018. aasta alguses kerkisid ja seda, et need investorid, kes kasutasid volatiilsusega seotud strateegiaid, jätkavad müüki.

Suurpankade Barclays, Bank of America ja JPMorgan analüütikute hinnangul müüvad volatiilsusega seotud kauplejad sel nädalal 200 miljardi dollari vääruses aktsiaid, mis asetab turgudele veel suurema surve.

Volatiilsusindeks ehk VIX idendeks, mida nimetatakse ka hirmuindeksiks, arvutatakse S&P 500 indeksi optsioonide hindade põhjal (optsioon on õigus osta või müüa väärtpaberit kindlal ajal kindla hinnaga). VIX indeksi optsioonide ja futuuridega kauplemine (futuurid on kohustus osta väärtpaberit kindlal ajal kindla hinnaga) võimaldab teenida tulu turu volatiilsuse muutustelt olenemata sellest, kummas suunas aktsiate hinnad liiguvad.

Viimastel aastatel on volatiilsus turgudel olnud väga madal ja paljud on panustanudki sellele, et see jääb nii kestma. Viimastel aastatel on finantsvõimendamisega panustamine madalale volatiilsusele olnud väga tulus ja väikeinvestorid on saanud seda sama teha börsil noteeritud fondide kaudu.

Kui nüüd on osutunud olukord vastupidiseks ning esmaspäeval volatiilsus järsult tõusis, siis olid madalale volatiilsusele panustanud fondid oma positsioone likvideerima, mis asetabki turule lisasurve.

«Kokkupõrge erinevate süstemaatiliste strateegiate poolt tekitatud müügi ja elektroonilise turu poolt tekitatud likviidsuse vähenemine põhjustab stressi ajal likviidsuskriisi tekkimist,» kirjutas JPMorgani vanemstrateeg Marko Kolanovic klientidele.