Tagasi Maale: Tesla teatas rekordkahjumist

Model 3 läks möödunud aastal USAs eelmüüki hinnaga alates 35 000 dollarit. Tegu on Tesla kõige odavama autoga (kui odav sellise hinna juures õige sõna on), mis on mõeldud masstootmiseks. Tesla Model S ja Model X maksavad mõlemad üle 70 000 dollari.