Uus suur kukkumine USA börsil saatis Aasia turud kaosesse

USA aktsiaturgu tabas esmaspäeval suur langus, kui Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus pea 1200 punkti, mis on Dow jaoks siiani suurim ühe päeva jooksul tulnud langus. USA teised kaks suurt indeksit, S&P 500 ja Nasdaq kukkusid 4,1 ja 3,8 protsenti.

Hädad USA aktsiaturul algasid möödunud reedel, kui tulid välja andmed, et keskmine palgatõus on jõudnud 2,9 protsendini. Investorid hakkasid kartma, et poed tõstavad hindu ja majanduse mahajahutamiseks võidakse tõsta plaanitust rohkem intressimäärasid.