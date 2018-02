POSTIMEES ATEENAS Vihane kreeklane: mis elu see on, kui 38-aastaselt pean veel vanemate juures elama

Õpetajatest vanemad kaotasid palgas 100 eurot kuus

Siiski leidub Ateena tänavatel ka arvamusi, et nii kohalik kui rahvusvaheline meedia on kreeklaste olukorda märksa mustemates toonides maalinud, kui see tegelikult on. «Ma arvan, et asjad ei ole siin nii kehvad nagu ajalehed kirjutavad ja telerist näidatakse. Asjad on paremad, kui arvatakse,» leiab 24-aastane Giannis.

Ehitusinseneriks õppiv noormees tunnistab, et temalgi on sõpru, kes on praegu töötud, kuid samas on tal ka sõpru, kellel on Kreeka tingimustes väga head töökohad. «Ma arvan, et teises Euroopa riikides on asjad samamoodi, meil on lihtsalt viimastel aastatel natuke keerulisem olnud,» märgib kreeklane.

Ehitusinseneriks õppivad Vaso (vasakul) ja Giannis (paremal) Süntagma väljaku ääres FOTO: Siiri Liiva

Küll aga ütleb tema 24-aastane kursaõde Vaso, et tema perekonda on majanduskriis siiski otseselt puudutanud, kuna tema ehitusfirmas mehhaanikuna töötanud isa jäi töötuks. «Aga ma loodan, et asjad lähevad nüüd paremini, sest mu isa jäi pensionile,» lisab Vaso.

Üht asja kritiseerib ka Giannis ja see on maksusüsteemi pidev muutumine. «Asi ei ole isegi maksu suuruses, mis inimesed peavad valitsusele maksma, vaid selles, et see süsteem pidevalt muutub ja nii kohalikud kui välisettevõtted ei saa sellistes tingimustes tegutseda ning kolivad siit ära,» leiab noormees sarnaselt Saikisele.

Kuigi ametlikel andmetel on avalikus sektoris vähendatud töökohti veerandi võrra ning palku alandatud keskmiselt 40 protsenti, siis Giannise sõnul ei saa see kindlasti nii olla, kuna pidevalt on näha, kuidas riigiametnikke otsitakse. Ka ei usu noormees, et palganumbreid niivõrd drastiliselt vähendati. «Minu mõlemad vanemad on õpetajad ning nad pidid loobuma 100 eurost kuus.»

Mis puudutab Euroopa Liitu, siis on tulevane ehitusinsener õnnelik selle üle, et Euroopa-siseselt saab niivõrd lihtsalt ringi liikuda. Halva asjana toob ta välja aga seda, et näiteks tema põllumeestest vanavanemad kannatavad selle all, et Hollandist tuuakse Kreeka poodidesse odavamaid tomateid.

Vaso arvab aga, et teistel ELi liikmesriikidel on mingid varjatud motiivid, sest miks muidu on nad kolme abipaketi peale Kreekale 230 miljardit eraldanud. Ka on ta ainus, kes pooldab Alexis Tsiprast peaministrina. Neiu põhjendab seda sellega, et Tsipras on veel noor ja saab oma halvad otsused heastada. Ka usub ta, et ehk oligi neid Kreeka rahvale halvana tunduvaid otsuseid vaja vastu võtta.

Valdav hinnang Tspirasele: ta valetas meile

Kreeka tänase peaministri Alexis Tsiprise suhtes on aga kõik ülejäänud kreeklased, kes olid nõus rääkima, ülimalt kriitilised. «Esimene kord ma hääletasin tema poolt, sest ta oli noor mees ja tahtis muutusi. Teisel korral ma seda enam ei teinud, sest kahetsesin kogu südamest, et olin üldse tema poolt hääletanud,» lausub Saikis.