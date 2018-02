Tallinna Sadam ehitab D-terminali kaks korda suuremaks

Kavandatud ehitustööde käigus suureneb hoone pindala üle kahe korra ehk praeguselt 7000 ruutmeetri asemel on tulevikus D-terminalis pinda ligi 14 000 ruutmeetrit. Ehitustöödega loodetakse alustada käesoleva aasta maikuus ning terminali valmimine on planeeritud järgmise aasta augustiks.

D-terminali välis- ja sisearhitektuuri on välja töötanud OÜ R-Konsult arhitekt Irina Rauaga eesotsas. Ehituse konstruktsiooni ja insenerosad projekteeris SWECO Projekt AS ning elektri, nõrkvoolu ja automaatika Rausi OÜ. Terminali projekteerimisel on kasutatud mudelprojekteerimise (BIM) meetodit.