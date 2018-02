Tapamaja töötajate streigi toetuspikett ähvardab Soome jõuda

Ta lisas, et ametiühing registreeris ka uue toetusstreigi tapamaja töötajate toetuseks, mis algab tuleval neljapäeval ja kestab kolm päeva.

«Tööandja poolt pole ühtegi ettepanekut tehtud, jätkame oma tegevust,» ütles Arhangelski, kelle sõnul on ametiühingu liikmete arv kasvanud umbes 105-110 liikmeni.

Ettevõtte töötajad nõuavad streigiga tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Tapamaja töötajate senine netopalk on ligikaudu 750 eurot kuus. See koosneb põhipalgast ja lisatasudest.