Tõniste: aktsiiside alalaekumise põhipõhjus on nende kiire tõus

Tõniste rääkis ERRi raadiouudistele, et aktsiisiootus oli ümmarguselt 1,1 miljardit eurot ja eelarvest täideti 92 protsenti ehk umbes 990 miljonit, vahendas ERR.

«Seal on mitmeid põhjuseid, millest on pikalt juttu olnud. Kindlasti on siin olnud kiire aktsiisitõus üks põhitegureid, miks eelarve on prognoositust väiksem olnud, ja pole arvestatud piirikaubanduse nii suure mõjuga,» tõdes ta.

Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et katteallikate leidmise korral võib kaaluda edasise alkoholiaktsiisi tõusu ärajätmist, ning Tõniste kinnitas, et teema tuleb eelarvestrateegia arutelude käigus kevadel tõsiselt päevakorda.

«Kui [aktsiisi] ei laeku, siis tuleb niikuinii see number ümber vaadata, pole mõtet hoida mingit numbrit üleval, tõstes aktsiise ja selle võrra suurendada numbrit eelarves, kui ta ei laeku. Ma usun, et see on kindlasti üks koht, kus me peame tõsiselt mõtlema ja tõenäoliselt on loogiline, et aktsiiside tõus jääb ära,» lausus rahandusminister.