Soome saatkonna memo kritiseerib Vesterbacka tunneliplaani: «Ta suudab isegi sooja õhku müüa!»

Soome ajalehe Helsingin Sanomat käsutuses oleva memo koostajad küsivad kriitiliselt, kas Vesterbacka teadmised, kogemused ja rahastusmudelid on ikka piisavad, et nii suur projekt ellu viia. Memos kirjeldatakse Vesterbackat kui hiilgavat kõnemeest, kes ähmastab oma jutuga piire tegelikkuse ja utoopia vahel, kirjutab Helsingin Sanomat.

«Ta võib müüa isegi sooja õhku,» märgitakse memos. Seal loetletakse Vesterbacka hulljulge plaani puudusi: keskkonnamõjud on välja selgitamta, kõikvõimalike lubade taotlemiseks kuluvat aega polevat arvestatud, samuti on tähelepanuta jäänud tehissaarte ehitamine.

Memo koostajat teeb murelikuks ka see, kuidas Eesti meedia Vesterbacka «puudulike analüüse» ja «katteta lubadusi» tõepähe võtab ja seda laialdaselt kajastab. See võib osutuda hiljem probleemiks, leitakse memos.

Soome suursaadik Eestis Kristi Narinen tunnistas, et memosse on püütud koguda analüüs, milles Vesterbacka ja tema koostööpartnerite tunneliprojekt asetuks laiemasse konteksti.

Ta märkis, et neilt oodatakse memosid, mis ei piirdu meedias ilmunud intervjuude tsiteerimisega, vaid minnakse sügavamale. «Nagu kolmapäeval FinEstLinki esitlusel kuulsime, siis tunneliprojekt on (alles) algfaasis. Sellegipoolest võib Vesterbacka esinemistest jääda mulje, et tuleb vaid kopp maasse lüüa,» ütles Narinen.

Ekspertide sõnul tormab Vesterbacka vastutustundetult ajast ette: keskkonnalubade esitamine ja menetlemine võtab vähemalt 6 aastat, kuna tunnelit tahetakse ehitatakse ikkagi merre. Narineni sõnul häirib neid ka see, et Vesterbacka, kes meediale väga meeldib, ütleb, et lube on lihtne saada.