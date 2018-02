Alkotootjad: riik loobus summast, mis on võrdne 100 aasta «Jõulutunneli» annetustega

Meie inimesed aitasid ETV ja TV3 jõulusaadetel annetustega koguda 544 000 eurot tegevusteks, mida riik ei suuda toetada. Eestlased on helded annetajad, Eesti valitsus aga veelgi heldem, sest riik loobus summast, mis on võrdne 100 aasta „jõulutunnelite“ annetustega ning mis muu hulgas kuluks marjaks ära Haigekassale, Kultuurkapitalile või ükskõik millisele alarahastatud riigiasutusele, kelle senisest oluliselt kvaliteetsemaid teenuseid tahaks tarbida ka need Eesti elanikud, kes majanduslikult mõistlike inimestena on otsustanud paljud oma ostud teha odavamas Lätis.

Nagu rahandusminister Tõniste hiljutises intervjuus märkis, on äärmiselt ebatõenäoline, et just aktsiisitõus vähendas eelmisel aastal otseselt liiklussurmade arvu. Üheselt selge on aga see, et just ebamõistlik aktsiisi- ja alkoholipoliitika tervikuna on põhjustanud 55 miljonist eurost ilmajäämise pelgalt aktsiisi näol. Hinnates aga alalaekumise laiemat mõju, tuleb arvestada ka käibemaksukaotusega, mis jäi üleliigselt eelarvesse prognoositud alkoholimüükidelt kogumata. Käibemaksu laekus oodatust vähemalt 20 miljonit eurot vähem. Seega on turumuutuse mõju eelarvele äärmiselt suur. Veeretada majanduslikult mõistliku käitumise eest süü tarbijatele, on tühi püüdlus.