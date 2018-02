Palo tegi ettepaneku Dubai Expol osaleda

Lisaks taotleb Palo saatkonna avamist Araabia Ühendemiraatides. Selleks on igal aastal vaja eraldada 800 000 eurot püsikulude katmiseks, millest 650 000 eurot läheb välisministeeriumi eelarvesse ja 150 000 eurot majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eelarvesse. Ühekordse maksena on lisaks vaja eralda 75 000 eurot välisministeeriumile esinduse rajamiseks.

«Ainult ühel messil, Expol, osalemine ei ole piisav. Kui messile minna, siis me peaksime ikkagi avama seal ka välisesinduse, kes siis selle piirkonnaga edasi töötab. Muidu jääb see ühekordseks, väga suureks kulutuseks. Mina isiklikult toetan sellesse piirkonda esinduse avamist,» rääkis Palo toona.

«Mina kindlasti toetan, et see taotlus tuleks lauale ja see ka rahuldataks. Aga mina olen ainult üks valitsuse liige,» rääkis Palo jaanuaris. Ta viitas, et lisaks majandusdiplomaatiale kaalutakse välisesinduste avamisel ka Eesti välispoliitilisi ja konsulaarhuve. «Aga ettevõtjatel on kindlasti huvi olemas ja minu meelest tasuks sinna panustada,» lisas minister Palo.