Haapsalu raudtee endine omanik ähvardab tammi äravedamisega

«Muldkeha koosneb liivast ja kruusast, mida saab kasutada ehitusmaterjalina. Olukorras, kus AS Eesti Raudtee on asunud taastama Haapsalu raudteed, ei soovi OÜ Taavi raudtee-ehitust oma raudteemaal asuva ehitusmaterjaliga takistada,» ütles ettevõtte omanik Aarne Taal BNS-ile.

«OÜ Taavi peab mõistlikuks, et AS Eesti Raudtee ostab selle ehitusmaterjali oma raudtee-ehituse tarbeks, et hoida kokku karjäärist toodava materjali transpordikulult. Kuna AS Eesti Raudtee pole muldkeha ehitushanget välja kuulutanud, siis hinnaläbirääkimisi OÜ Taavi hetkel AS-siga Eesti Raudtee ei pea,» lisas ta.

Taavi OÜ on ka saatnud läbi advokaadibüroo Sorainen majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) pöördumise, kus märgib, et ettevõte hinnangul on see jätkuvalt muldkeha omanik. Samas kirjas viitab ettevõte võimalusele raudteetammi muldkeha ehitusmaterjalina kasutusele võtta ja ära vedada.

«Palun teatada, keda oleks vaja teavitada juhul, kui OÜ Taavi poolt muldkeha äravedu ehitusmaterjaliks osutub põhjendatuks. MKM on senises praktikas võimaldanud riigivara valitsejana muldkeha omanikul muldkeha äravedu ehitusmaterjaliks ilma, et riigivara valitsejat oleks sellest teavitatud,» märgitakse pöördumises.

«Ajaleht Sakala on kirjutanud, et Edelaraudtee Infrastruktuuri AS on müünud Pärnu-Mõisaküla raudtee muldkeha ehitusmaterjalina vastavalt vajadusele,» rääkis Taal.

Pärnu-Mõisaküla raudteelõik erastati Taali sõnul sarnaselt Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõiguga 1990. aastatel. Pärnu-Mõisaküla raudtee pealisehitus demonteeriti 2007-2008. «Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja samuti MKM tegevused näitavad, et erastatud raudtee muldkeha on eraomandus,» rääkis Taal.

Käesoleva aasta jaanuari lõpus teatas MKM, et ministeeriumi hinnangul kuulub Haapsalu raudtee muldkeha riigile ning ei anna kunagise raudtee omanikule OÜ Taavile hoonestusõigust, sest sellelt on raudtee demonteeritud ja see ei ole ehitis ei raudteeseaduse, ehitusseadustiku ega ka maareformi seaduse mõistes.

Vaidluse põhjuseks on 1997. aastal Haapsalu raudtee omandanud OÜ Taavi ning OÜ Haapsalu Raudtee soov müüa riigile varasematel andmetel 2 miljoni euro eest tagasi raudtee muldkeha Riisipere-Turba lõigu taastamiseks.

Valitsus otsustas mullu eraldada Haapsalu raudtee esimese etapina Riisipere-Turba raudteelõigu ehitamiseks 8 miljonit eurot. Raudteelõigul planeeritavad tööd teostatakse selliselt, et hiljem oleks võimalik suurte ümberehitustöödeta raudteed Haapsalu suunas edasi ehitada.

Raudteeühendus Haapsaluga katkes lõplikult 2004. aasta suvel, kui Riisipere- Haapsalu raudtee omanik Haapsalu Raudtee alustas liinil rööbaste ülesvõtmist. Haapsalu Raudtee OÜ on muldkeha ka varasemalt üritanud riigile müüa. OÜ Taavi ja OÜ Haapsalu Raudtee kuuluvad Aarne Taali ja Eve Taali ettevõttele OÜ Arli Maja.