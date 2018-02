Andmed koos: riigil jäi alkoholiaktsiisilt saamata 55 miljonit eurot

Rahandusministeerium möönis kuivalt, et deklareeritud alkoholi koguste languse taga oli hinnatõusust tulenev tarbimise langus ning Läti-suunalise piirikaubanduse suurenemine. Mäletatavasti tõstis valitsus 2017. aastal erakordselt palju õlleaktsiisisi – kokku 87 protsenti. Sõltuvalt poest kergitas see õlle hinda umbes 20-30 senti.

«Kuid kui arvestada aktsiisitõusude eelsed varud perioodi, mille eest need on tasutud, tasuti alkoholiaktsiisi 2017. aastal tarbitud koguste eest 3,2 protsenti rohkem võrreldes aasta varasemaga. Aktsiisitõusudele eelnenud varumised toimusid 2016. aasta novembris ja detsembris,» teatas ministeerium. Oodatust suuremad varud soetati ka 2017. aasta juunis enne õlle ja muu lahja alkoholi aktsiisimäärade hüppelist tõusu. Samuti jäi valitsuse ja riigikogu leevendavate otsuste tõttu ära varumine 2017. aasta detsembris.

Maksulaekumine tervikuna vastas aga ootustele. Nii laekus mullu maksu- ja tolliametile keskvalitsuse makse 6,72 miljardit eurot. See on 6,4 protsenti rohkem kui 2016. aastal ja riigieelarves oodatust täideti 100,2 protsenti.

Sotsiaalmaksu tasuti tänu kiirele palgakasvule möödunud aastal 8,8 protsenti rohkem kui aasta varem, kokku 2,73 miljardit eurot. Sotsiaalmaks on ka riigieelarve suurim tuluallikas. Käibemaksu laekus 12 kuuga 2,15 miljardit eurot, mis on 8,8 protsenti enam kui tunamullu.

Kütuseaktsiisi tulu oli 2017. aasta kokkuvõttes eelarves oodatust 3,9 protsenti ehk 22 miljonit eurot väiksem. Samas ületati veidi 2016. aasta laekumisi. Aktsiisitõusude eelne varumine on ka kütuseaktsiisi laekumist mõjutanud, kuna varumine nihkus osaliselt 2016. aastasse ning 2018. aasta jaanuari aktsiisitõusueelne bensiini varumine toimus oodatust suuremas mahus. Varumise mõjul kokku on tasutud eelarvesse oodatust 6 miljonit enam.

Tubakaaktsiisi tasuti 6,2 protsenti ehk 13 miljonit eurot eelarves oodatust vähem, millest 8 miljonit eurot on detsembri oodatust väiksemate varude mõju. Võrreldes 2016. aastaga tasuti tubakaaktsiisi 2,2 protsenti vähem. Samas on oluline, et arvestades aktsiisitõusude eelseid varusid, on tasutud tubakaaktsiisi 2017. aastal tarbitud koguste eest hoopis 8,4 protsenti enam võrreldes aasta varasema perioodiga.