Tapamaja töötajate meeleavaldus jätkub täna Talleggi ees

Piketi ajal toimub Talleggis Euroopa töönõukogu (EWC) ettevalmistav koosolek, mille raames on Eestis kohal HKScan grupi töötajate esindajad kõigist HKScan-i asukohariikidest, teatas ametiühingute keskliit.

Piketil on teiste seas lubanud osaleda ka HKScan Eesti usaldusisik ja kümmekond Rakvere Lihakombinaadi töötajat. Lisaks on oodata toetama ka teisi Eesti ametiühinguid.

Ettevõtte töötajad nõuavad streigiga tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16 protsendi võrra alates 1. veebruarist 2018 ja lisaks 16 protsenti põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. Tapamaja töötajate senine netopalk on ligikaudu 750 eurot kuus. See koosneb põhipalgast ja lisatasudest.