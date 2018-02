POSTIMEES ATEENAS: Kreeka ministrid vannuvad tõsist pühendumist reformidele

Küll aga näitab statistika, et osakoormusega töökohal töötavate kreeklaste arv ei ole viimase kolme aastaga kasvanud. «Töötavad vaesed on suur probleem ja seetõttu on valitsus pööranud programmidele, mis aitaks nad vaesusest välja. Tegemist ei ole ainult Kreeka probleemiga, see on üleilmne,» märkis Papadimitriou.

Maksuamet karistab kõrvalehoidjaid järjest karmimalt

Seda, et Kreeka reformid on õigel teel ning muutused on olnud fundamentaalset laadi, kinnitas Euroopa ajakirjanikele ka avaliku sektori reformi minister Olga Gerovasili, kelle kinnitusel valmistub tema oma valitsusalas neiks päeviks, mis järgnevad kohandamisprogrammist väljumiseks.

Muuhulgas kirjeldas Gerovasili, kuidas läbi hiljuti loodud avaliku teenistuse süsteemi soovitakse Kreeka avalikust sektorist täielikult välja juurida tutvuste või poliitiliste suhete kaudu riigiametitesse saamine. Lisaks pannakse palju rõhku e-valitsemise lahendustele.

«Avaliku sektori reform on kindlasti olnud aeganõudev, kuid seda saab katlemata nimetada õnnestunuks,» hindab kreeklaste tööd Euroopa Komisjoni struktuursete reformide tehnilise abi spetsialist Susanne Caarls. «Töötame tõesti selle rakendamise kallal, mitte üksi soovituste tegemisega.»

Gerovasili kinnitas ühtlasi, et tema ei karda, et mõned värskelt avalikuks tulnud rahvusvahelised korruptsiooniskandaalid, millega on minevikus olnud seotud ka Kreeka riigiametnikud, hakkaks tänase avaliku sektori reformi edu varjutama. «Meil ei ole mingit põhjust muutusi karta,» lausus minister, lisades, et asi oleks halb ainult siis, kui valitsus hakkaks Kreeka osalemist neis varjama.

Oluline samm on edasi astutud riigis ka maksude kogumise parandamiseks. Kui 2006. aastal jäi Kreeka valitsusel hinnanguliselt 30 protsenti maksutulust kogumata, siis pärast on astutud samme sõltumatu maksuameti loomiseks ning see realiseerus 2017. aasta 1. jaanuarist.

Alates 2015. aastast on maksude maksmine oluliselt parandanud. Oma roll võib selles olla ka järjest karmimates sanktsioonimehhanismides. Kuigi 12 000 töötajaga maksuameti juhi George Pitsilise sõnul ei saa neil olla maksuametnik iga maksumaksja kohta, püüavad nad siiski võimalikult laia haardega maksude maksmisest kinnipidamist jälgida.

Kõige kainemalt näeb olukorda arvatavasti Oxfordis hariduse saanud rahandusminister Euklid Tsakalotos, kes võrdleb Kreeka tänast olukorda praegu Ateenas valitseva ilmaga – päike paistab, kuid natuke külm on ka.

Viimase aasta jooksul on meelt muutnud ka Euroopa Komisjoni Kreeka missiooni juht Declan Costello, kes veel mullu ei uskunud, et riik suudab täita kolmanda kohandamismehhanismi 20. augustiks seatud eesmärgid. «Viimase kolme kvartali tulemused näitavad, et Kreeka on tagasi positiivsel kasvurajal. See on hea uudis, aga oleme ausad – veel on väga pikk tee minna, et kaotatud kasv tagasi teha.»

Suhtumine on muutunud

Tema sõnul tuli muutus juunikuise eurogrupi kohtumise järel, kus oli selgelt näha, et nii Kreeka peaminister kui valitsus tervikuna on suhtumist muutnud ning on tugevalt pühendunud programmi edukalt lõpuni minekule. Costello märkis, et Kreeka on teinud olulisi edusamme oma konkurentsivõime parandamisel, ka on töötuse määr suudetud kaheksa protsendi võrra madalamale 20 protsendi tasemele tuua.

Siiski toonitas komisjoni ametnik korduvalt, et kuigi Kreeka on programmi raames edusamme teinud, on ta selle käigus siiski liikunud täiesti põhjast üksnes natuke üle taandarengu piiri. Selleks aga, et reformid kestvaid tulemusi kannaks, on vaja viis kuni kümme aastat kindlat edu. «Kriisi tekitanud probleemid on lahendatud, kuid tõsised struktuursed reformid vajavad aega. Me oleme alles stardipakul.»

Vastuseks küsimusele, kas tema hinnangul suudab Kreeka pärast 20. augustit reformidega jätkata, tunnistab Costello, et see on 230 miljardi euro küsimus, viidates kogusummale, mida euroala riigid on läbi kolme abipaketi tänaseks Kreekale eraldanud.