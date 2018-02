RB Raili juhi umbusaldamise peainitsiaatorid on leedukad

Kui BNS kirjutas eelmisel nädalal, et RB Rail tegevjuhile Baiba Rubesale soovisid umbusaldust avaldada nii Eesti kui Leedu nõukogu liikmed, on Postimehel kindlaid andmeid, et initsiatiiv pärines siiski ennekõike Leedust.

Lätis on Kanadas sündinud ja kasvanud Baiba Rubesa väga hinnatud juht, kuna tal on kõrge moraalitunnetus ja oma tegevuses toonitab ta alati korporatiivväärtusi. Varasemalt Läti Statoili juhtinud Rubesa ütles ka oma reedeses meediapöördumises, et ta ei pea õigeks, et mõned nõukogu liikmed istuvad nö kahel toolil.

Vastuolu Leeduga juba pikemaajalisem

Selle all pidas ta silmas just Eesti ja Leedu nõukogu liikmeid, kes samal ajal, kui nad on kogu tegevust koordineeriva asutuses järelvalvaja rollis, peavad oma kodumaal tagama läbi selleks otstarbeks loodus ettevõtte projekti eduka elluviimise. Läti puhul on olukord erinev, kuivõrd Lätis on need rollid kahe erineva ettevõtte vahel ära jagatud.

Ühtlasi ütlesid allikad Postimehele, et vastuolud RB Raili tegevjuhi ja Leedu vahel on väldanud juba mõnda aega, kuna neil on kardinaalselt erinevad lähenemised sellele, kuidas peaks Rail Balticu ehitus täpselt toimuma. Kui Rubesa usub selle saavutamist ühe tugeva koordineeriva ettevõtte kaudu, siis leedukad on kindlad vastupidises mudelis, kus kõik, mis puudutab Rail Balticu ehitust Leedu territooriumil, oleks täielikult nende otsustada.

Kuna Rubesa viis antud küsimuse lahendamiseks Euroopa Komisjoni tasandile, tuli sealt selline lahend, kus raudtee-ehituse eest vastutavad kolm erinevat tasandit. Kui raudteerööbaste ehituse eest vastutab nende nägemuses tõesti RB Rail, siis suuremate sildade, tunnelite, jm infrastruktuuri punktide ehitus trassil läheb vastava riigi käsutusse. Kolmandana on projekti kaasatud kohaliku omavalitsuse tasand.

Kuigi antud olukord tekitab tõelise korruptsioonivarju Rubesa umbusaldamise kohale, on Postimehe allikad leedukate motiivide osas erimeelel. Kui ühelt poolt pakutakse, et Leedu nõukogu liikme initsiatiivi taga on ennekõike soov saada võimalikult palju nende riigiga seotud raudtee-ehitust enda kätte, siis teisalt selgub, et ilmselgeks korruptsioonijuhtumiks on seda üsna raske nimetada.

Nimelt on Leedus viimasel viiel aastal alanud praktiliselt meedia nõiajaht kõigile avalikus sektoris töötavatele või sellega seotud isikutele, kes võiks ühel või teisel viisil korruptsiooniga seotud olla.

See on toonud päevavalgele suure hulga korruptsioonijuhtumeid ja aidanud korruptsiooni avalikus sektoris ka oluliselt vähendada. Ühtlasi on tänane transpordiminister väga avatud mõtteviisiga ja oma senise ametisoleku aja jooksul teinud riigi jaoks palju häid ning mõistlikke otsuseid.

Nõukogu otsus peab olema täiesti üksmeelne

Ka ütlesid asjaga kursis olevad allikad Postimehele, et RB Estonia juht Riia Sillave oli väga nördinud, kui kuulis, et leedulased lekitasid RB Raili juhiga seotud vastuolud meediasse, kuigi ka Sillave ise leidis, et ühisettevõttele tuleks uus juht leida.