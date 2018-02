HKScan võib maksta juhtidele priske boonuse, aga tapamaja töötajate palka ei tõsta

HKScani kontserni juhatus loob uue aktsiapõhise lisatasuprogrammi ettevõtte juhtivtöötajatele, teatas HKScani börsile. Lisatasuskeemi eesmärk on lähendada HKScani juhatuse huvid kontserni omanike huvidega, ehk seeläbi suurendada pikas perspektiivis aktsionäride varasid.

Esimese kolmaastaku lisatasude maksimaalne suurus on 910 400 aktsiat, mille hinnanguline väärtus on 2,7 miljonit eurot. Ettevõtte teatel on kontsernis ligikaudu 30 töötajat, kellele uus lisatasuprogramm kehtib.