Robert Kitt noortele: teie esimest töökohta 30 aasta pärast enam pole

Tehnilises füüsikas doktorikraadi omandanud Kitt rääkis noortele tuleviku tööst ja sellest, mida õppida täna, et edukas olla. Ta tõi paralleeli füüsikas kasutatava kaose teooriaga, mis tähendab eelkõige seda, et raske on ette ennustada tulevikku, sest kõige väiksemgi mõjutus muudab radikaalselt asjade käiku.

Erialavalikust rääkides rõhutas Kitt, et tegelikult ei oska keegi täna täie kindlusega väita, mis töökohad on 30 aasta pärast hinnatud. Seetõttu on oluline riske hajutada ja mitte oma panuseid ühele kaardile panna.

«Tuleviku ametikohad sisaldavad kindlasti rohkem IT-d ja andmetega töötamist. Üsna kindel on ka see, et seda ametit, mida pärast keskkooli lõpetamist õppima lähete, ja seda tööd, mida te alguses teete, 30 aasta pärast enam pole!» ütles Kitt keskkooliõpilastele, kellel soovitas eelkõige õppida õppima ja õppida uusi asju.

«Õppige tegema uusi asju, mida te pole veel teinud, sest kui väliskeskkond mingil hetkel muutub, ja see kindlasti muutub, siis olete olukorras, kus te ei suuda ajaga kaasas käia ja leida uut töökohta. Tuleb õppida kandideerima töökonkurssidel ja õppida ümber õppima.»

