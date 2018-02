IRL tahab tuleva aasta alkoholiaktsiisi tõusu ära jätta

«Loomulikult me ei pea mõistlikuks alkoholiaktsiisi tõstmist,» ütles IRLi esimees Helir Valdor Seeder BNSile. Tema sõnul on IRL-i kindel positsioon, et varasemalt seadustatud alkoholiaktsiis tõus tuleb tuleval aastal ära jätta.

Samas ei osanud Seeder öelda, kas IRL võiks ka toetada eelnevalt tõstetud aktsiiside langetamist. «Kas minna mingit aktsiisi vähendama – see on omaette keerulisem teema ja siin ma ei julge teile praegu vastust anda. Me ei ole oma seisukohta väga selgelt selles küsimuses veel välja kujundanud,» märkis Seeder.

Parteijuhi sõnul alustab IRL riigieelarve strateegia koostamise protsessis koalitsioonipartneritega läbirääkimisi alkoholipoliitika muutmiseks. «Meie seisukoht on, et jah aktsiisipoliitika vajaks läbivaatamist. Milles me kokku lepime, kuhu me jõuame, ei oska täna vastata,» ütles Seeder.

Alkoholi aktsiisi määrad on viimastel aastatel kasvanud märgatavalt. Enim on kasvanud lahjade alkohoolsete jookide aktsiis, millest õlle oma on näiteks 2015. aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud. Aktsiiside tõusuga on samaaegselt käivitunud alkoturism Lätti ja alkoholiaktsiiside laekumise pidurdumine.

Osaliselt sellest tingituna otsustas koalitsioon käesoleva aasta veebruariks plaanitud aktsiisistõuse vähendada poole võrra. Samas ei muudetud 2019. ja 2020. aastal aktsiisitõuse. Nii tulevaks kui ka ületuleval aastal peaks alkoholiaktsiis kerkima 10 protsendi võrra, välja arvatud veini oma, mis peaks kasvama 20 protsenti.